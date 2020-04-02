شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج أذون خزانة حكومية بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار بحريني، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2 أبريل الجاري، وتستحق في 1 يوليو المقبل.

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وقررت بورصة البحرين إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وكان تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016.

وكانت بورصة البحرين قررت في مطلع الشهر الماضي إدراج إصدار أذون خزانة بقيمة 70 مليون دينار بحريني لمدة 3 أشهر، بعائد 2.45%.