شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مجمع البحرين للأسواق الحرة تُقر توزيع 50% من رأس المال عن العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، خلال اجتماعها الأخير مقترح توزيع أرباح عن عام 2019 بنسبة 50% من رأس المال المدفوع، بقيمة إجمالية 7.12 مليون دينار بحريني.

وقالت الشركة، في بيان لها على بورصة البحرين، إن التوزيعات متضمنة التوزيعات نصف السنوية بقيمة 2.84 مليون دينار بحريني، بنسبة 20% من رأس المال المدفوع، والتي وزعت في أغسطس الماضي.

ووافقت العمومية على النتائج المالية عن العام الماضي، بجانب ترحيل المتبقي من صافي الأرباح المقدر بقيمة 235.08 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح والتخصصات المقترحة من قبل مجلس الإدارة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 0.4% بالغاً 7.5 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019 مقابل 7.47 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2018 مع ارتفاع إيراداتها بنحو 37.6 مليون دينار على الرغم من ارتفاع الكلفة وبعض المصاريف الإدارية.