شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2002 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.14% لتتداول حالياً عند 721.79$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 720.75$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 99.64 مقارنة بالافتتاحية عند 99.52.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 217 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 3,283 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 40.6$ مليار مقابل 45.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كون الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وجاء ذلك عقب إعلانه الأحد الماضي عن تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 827 ألف ولقي 40,777 شخص مصرعهم في 205 دولة.