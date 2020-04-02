شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يرتفع ببطء– تحليل - 2-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيله لتداولات إيجابية بطيئة محاولا بذلك استغلال تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع وليبتعد بذلك عن الدعم الأولي المستقر عند 710.00, نذكر بتمركز الهدف الأول عند 765.00 وبتجاوزه سيتمكن السعر من اختبار المقاومة المستقرة عند 790.00 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم