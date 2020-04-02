شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يرتفع ببطء– تحليل - 2-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيله لتداولات إيجابية بطيئة محاولا بذلك استغلال تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع وليبتعد بذلك عن الدعم الأولي المستقر عند 710.00, نذكر بتمركز الهدف الأول عند 765.00 وبتجاوزه سيتمكن السعر من اختبار المقاومة المستقرة عند 790.00 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يرتفع ببطء– تحليل - 2-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.