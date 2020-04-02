شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقاوم الضغوط السلبية – تحليل -2-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عبّر سعر النحاس بمقاومته للضغوط السلبية وثباته فوق الدعم الأولي المستقر عند 2.0700 عن تمسكه بسيطرة الميل التصحيح الصاعد والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى بانتظار استئنافه للزحف الإيجابي لحين تجاوزه للهدف الأول المستقر عند 2.200 بهدف اختبار المقاومة الممتدة حاليا نحو 2.2960 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0850 و 2.2960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد