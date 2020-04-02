شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 2-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تحرك سعر الزوج مؤخرا إلا أن تقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المتمثل بمستوى 134.60 يعزز ترجيحنا الهابط لنلاحظ من الرسم المرفق تسجيله لمستوى 132.48.

لاستئناف الهجوم السلبي لابد من التسلل دون الدعم الأولي المستقر عند 132.06 والثبات دونه, ليزيد ذلك من فرص انجذابه نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز حول 131.25 و 130.60 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.85 و 132.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط