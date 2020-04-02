شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الثاني- تحليل - 2-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهجوم السلبي بهبوطه دون مستوى 118.50 لنلاحظ انجذابه مباشرة نحو الهدف الثاني والمتمركز عند 117.65 ليؤكد بذلك تأثره بسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا.

نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي والذي يقترب حاليا من مستوى 20, تشكيل السعر لتداولات سلبية إضافية ليسهل ذلك من فرص الوصول نحو 116.65 والذي بكسره قد تمتد التداولات نحو الدعم التاريخي المستقر قرب 115.82.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 116.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط