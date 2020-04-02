شكرا لقرائتكم خبر عن اسعر الغاز الطبيعي يحافظ على الثبات السلبي- تحليل - 2-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الغاز بتداولات الفترة الأخيرة تذبذب جانبي ليستقر بذلك قرب مستوى 1.700 وليحافظ على ثباته ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.

بشكل عام, الإغلاقات السلبية المتكررة دون المقاومة الإضافية المتمركزة عند 2.035 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 1.458 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 1.300.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.780 و 1.458

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط