شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما " تحث البنوك وشركات التمويل على تقديم خدماتها عبر " تمويل" والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك انطلاقاً؛ من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وإستراتيجية "ساما" الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. إلى جانب التعاون المستمر والمثمر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة.
وتعدّ بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بوابةً تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة
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