تقرير: عمان ترحب بدعوة أمريكية لأوبك لبحث انخفاض سعر النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة الوطن العمانية عن وزير النفط، محمد بن حمد الرمحي قوله اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بدعوة الولايات المتحدة للدول الأعضاء في أوبك لبحث سبل وقف انخفاض أسعار النفط.
وقال الوزير "الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأول للدول الرئيسية في منظمة أوبك بالعودة إلى المفاوضات قد تفتح بارقة أمل في أن تشهد الفترة القادمة حلولا عملية لموضوع ضبط تراجع الأسعار".
وعمان ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكنها شاركت في جهود من جانب المنظمة ومُصدرين آخرين للخام لكبح إمدادات النفط العالمية.
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