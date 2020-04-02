شكرا لقرائتكم خبر عن كيما أسوان: "كورونا" لم يؤثر على معدلات الإنتاج وصادرات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة" الصناعات الكيماوية المصرية بأسوان "كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تعاملت بشكل مثالى مع أزمة فيروس كورونا، الذى انتشر مؤخرا فى العالم وفى مصر .

أضاف الحوت لـ"الخليج 365"، أن الشركة نفذت تعليمات وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بخصوص تعليمات السلامة واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بحماية العاملين، موضحا أنه تم التأكيد على عدم التكدس والزحام ومنع الاختلاط بين العاملين حرصا على سلامتهم من انتشار المرض، موضحا أن معدلات الإنتاج لم تتأثر مطلقا بالإجراءات الوقائية التى اتبعتها الشركة، كما أن معدلات التصدير وتقل وشحن الأسمدة لم تتاثر

حيث يتم مراعاة ساعات الحظر.

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وتنتج الشركة من المصنع الجديد الذى تملف 11.6 مليار جنيه نحو 1200 طن أمونيا و1570 طن يوريا يوميا ،قابلة للزيادة الفترة المقبلة، وتم تسليمه رسميا ويعمل ب100% من طاقته.

أضاف المهندس عيد الحوت، إن الشركة على تنسيق تام مع كافة الأجهزة للتعامل مع المستجدات أو فى حالة طلب تصاريح سير لبعض السيارات فى أوقات الخطر بما لا يؤثر على نقل منتجات الشركة خاصة المعدة للتصدير، منوها بأنه لا توجد أي ارتباطات بالأسواق الصينية، ولا توجد أي تعاملات تجارية سواء استيراد أو تصدير منتجات للأسواق الصينية.

جدير بالذكر أن صادرات الشركة العام المالى الماضى تخطت 70 مليون دولار.