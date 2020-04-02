شكرا لقرائتكم خبر عن إنترفاكس: إنتاج النفط الروسى مستقر فى مارس عند 11.29 مليون ب/ى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج النفط الروسي استقر في مارس عند 11.29 مليون برميل يوميا دون تغيير عن مستواه المسجل في فبراير. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 47.76 مليون طن في مارس وفقا لما ذكرته إنترفاكس.

وكان قد بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو القادم اليوم 23.95 دولار، وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضًا بلغ دولارين أمريكيين و17 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية الذى بلغ 12ر26 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.