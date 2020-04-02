شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز : لدينا مخزون يكفى حتى أكتوبر 2021 والسعر يبدأ من 7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، أن مخزون الأرز المتاح فى الأسواق يكفى حتى أكتوبر لعام 2021 ، مشيرا إلى أن إنتاج الأرز لعام 2019-2020 بلغ نحو 9 ملايين طن أرز شعير، وهذه الكمية تتيح أرز أبيض حوالى 5 ملايين طن.

وأضاف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه إذا ما أضفنا 500 ألف طن كانت مخزونة من الموسم السابق إلى إنتاجية الـ5 ملايين طن، سنجد أن هناك 5.5 مليون طن أرز متاح فى الأسواق فى حين أن حجم استهلاك مصر حوالى 2.5 مليون طن أرز فقط، فالمتاح لدينا يكفى ويفيض لموسمين.

وبشأن التكالب على شراء الأرز، يقول شحاتة " لو قام الناس بشراء احتياجاتهم بل وأضعاف ما يحتاجون فإن المتاح لدينا من الأرز يفوق هذه الطلبات بكميات كبيرة، ولولا أزمة كورونا لتراجع سعر الأرز أكثر من 25 % هذا الموسم ولهبط السعر دون الـ 6 جنيهات نتيجة زيادة كبيرة فى المعروض.

Advertisements

وتابع رئيس شعبة الأرز، أن سعر الأرز فى الأسواق يتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو للمستهلك، بغض النظر عن شركات أخرى تبيع أرز بأسعار أغلى من هذا السعر، نتيجة الجودة أو تحت أى مسمى، لكن لا يشعر المواطن بأى تراجع فى معروض الأرز حتى 2021.

وأشار رجب شحاتة إلى أن موسم الأرز يبدأ فى أغسطس لذلك فشهور قليلة تفصلنا عن موسم جديد، وسيضاف محصول جديد لحجم المعروض فى الأسواق، ومن ثم مزيد من الاستقرار فى الأسعار.