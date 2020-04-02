شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 107.29 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.17، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.57، بينما حقق الأدنى له عند 107.05.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.8% مقابل 3.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.5%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن قرار حكومته باحتجاز جميع الوافدين إلى بلاده من خارج اليابان لمدة 14 يوم في حجر صحي، ويشمل القرار اليابانيين القادمين من الخارج، كما إعلان عن حظر القادمين من 49 دولة أجنبية إلى بلاده لحين أشعار أخر، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب المتحدث باسم الحكومة اليابانية عن كون الأولوية في الوقت الراهن لوضع انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة.

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كما نوه المتحدث باسم الحكومة اليابانية أمس الأربعاء لكون الوضع الحالي لا يتطلب لجوء الحكومة لإقرار حالة الطوارئ في اليابان، ما نفي التقرير التي تطرقت مؤخراً لاحتمالية إعلان اليابان حالة الطوارئ مع مطلع هذا الشهر، وذلك مع تأكيده على أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لدعم التوظيف واستقرار ثالث أكبر اقتصاد في العالم، موضحاً أن بلاده على حافة إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس التاجي، إلا أن الوقت لم يحن بعد.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كونه يعترف بأن المصارف المركزية لا يمكن أن توصل طباعة البنكنوت لفترة مطولة بلا حدود، مع تطرقه لكون بلاده لا تواجه أزمة في استقرار الأسعار في الوقت الراهن، وأفادته بأن بنك اليابان لا يزال يستهدف نمو التضخم إلى قرابة المستهدف عند 2%، وأنه لكي يقوم بذلك سيقوم بتعديل السياسة النقدية عند الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 217 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 3,283 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 40.6$ مليار مقابل 45.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كون الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وجاء ذلك عقب إعلانه الأحد الماضي عن تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 827 ألف ولقي 40,777 شخص مصرعهم في 205 دولة.