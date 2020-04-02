شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً واضحاً لمستوى 0.9626 واستقر بإغلاق يومي فوقه، مما يحوّل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الارتفاع، منتظماً داخل قناة صاعدة تملك أهداف إيجابية تبدأ عند 0.9730، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيؤكد استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف التصحيح الهابط الذي سيطر على التداولات الأخيرة.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 0.9626.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد