شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات يوم أمس دون مستوى 0.6097، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الفترة القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 0.5958 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.5787 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.6097 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5960 والمقاومة 0.6160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط