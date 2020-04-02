شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يهاجم مقاومة القناة – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل صاعد ليخترق مقاومة القناة الصاعدة ويستقر فوقها، مما قد يدفع السعر لتحقيق بعض المكاسب اللحظية المؤقتة قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية الآن تدعم فرص الارتداد هبوطاً والعودة إلى القناة المذكورة.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 27.60، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 25.75 مطلوب لتسهيل مهمة التوجه بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول الذي يتواجد عند 24.60، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 22.40 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 27.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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