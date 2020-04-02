شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط دعم قوي عند حاجز 20.00 دولار، ليتداول بإيجابية ويصل إلى 21.50، مع ملاحظة أن السعر يتحرك في مسار جانبي مؤخراً، وقد يختبر مقاومة هذا النطاق قبل العودة للانخفاض من جديد.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الإجمالي الهابط ما لم يواصل السعر الارتفاع ليخترق مستوى 21.85 ويستقر فوقه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 20.00 وتمتد إلى 19.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.00 والمقاومة 22.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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