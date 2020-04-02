شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن مسار ضيق – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الفضة، والذي يستقر دون مستوى 14.17، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 13.05 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 14.17 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 15.08 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 13.50 والمقاومة 14.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط