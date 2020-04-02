الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى 1571.20 وحافظ على ثباته فوقه، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالارتفاع ليقدّم إشارات إيجابية تدعم فرص استئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1599.10 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى مطلوب لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1633.60 وتمتد إلى 1689.30.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى الحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 1571.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1610.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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