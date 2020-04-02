شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية جديدة ملحوظة ليختبر المقاومة المحورية 1.4264، مع ملاحظة أن هذا المستوى يشكّل عائق قوي أمام محاولات السعر الإيجابية، ليبدأ بالارتداد هبوطاً في طريقه لزيارة محتملة لمستوى 1.4015 خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.3813 كهدف تصحيحي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.4264.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4060 والمقاومة 1.4250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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