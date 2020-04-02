شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار مقابل الين كسر مستوى 107.68 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، معززاً التوقعات بمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر الذي يتواجد عند 106.44.

لذلك، سيبقى الضغط السلبي مسيطراً خلال الجلسات القادمة، وكسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 105.20، مع الانتباه إلى أن اختراق 107.68 والثبات فوقه قد يدفع السعر لاختبار مناطق 109.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.45 والمقاومة 108.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط