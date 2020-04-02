شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الجنيه الإسترليني – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب في مسار جانبي وضيق كما يظهر بالصورة، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، معتمدين على الثبات فوق مستوى 1.2304، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ باختبار مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد