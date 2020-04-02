شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.0966، وأكّد اكتمال تشكيل نموذج الرأس والكتفين الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، حيث أجرى عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، بانتظار التوجه نحو 1.0840 كهدف سلبي أول.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع فعالاً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.0966 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.1000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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