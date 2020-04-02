مصدر خليجى: السعودية تريد التعاون من أجل استقرار سوق النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر خليجي مطلع إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق. وتراجعت أسعار الخام الدولية بما يزيد عن 50 في المئة لتصل إلى أقل من 26 دولارا للبرميل منذ السادس من مارس.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع زعماء السعودية وروسيا وعبر عن اعتقاده بأن البلدين سيبرمان اتفاقا خلال بضعة أيام يتمثل في خفض الانتاج وعودة الأسعار إلى الارتفاع.
وقال المصدر الخليجي اليوم "المملكة لا تزال متمسكه بموقفها والمرحب بالتعاون العادل بين جميع المنتجين لتجاوز الأزمة الحالية والدفع باتجاه استقرار السوق البتروليه".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء إلى العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه "صعب".
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