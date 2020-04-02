شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى منذ 17 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 1.0936 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0964 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0930، بينما حقق الأعلى له عند 1.0968.

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هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تظهر ارتفاع 27.7 ألف مقابل تراجع 7.8 ألف في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس انكماش 0.2% مقابل نمو 0.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.8% مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 217 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 3,283 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 40.6$ مليار مقابل 45.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي، ومع أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير.