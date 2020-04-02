شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في 18 عام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ مطلع شباط/فبراير 2002 وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 19 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى له في 18 عام متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 0.28% لتتداول عند مستويات 21.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 21.22$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 20.31$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم 2.11% لتتداول عند 26.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 25.61$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.74$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.62 مقارنة بالافتتاحية عند 99.52، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.67.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 217 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 3,283 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى 40.6$ مليار مقابل 45.3$ مليار في شباط/فبراير الماضي.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كون الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وجاء ذلك عقب إعلانه الأحد الماضي عن تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 827 ألف ولقي 40,777 شخص مصرعهم في 205 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 13.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس مقابل 1.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 3.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 469.2 مليون برميل، ولتعد المخونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة بالأمس ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 7.5 مليون برميل، لتعد المخزونات أعلى 4% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 13% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون ترامب سيلتقي مع الرؤساء التنفيذيين لكل من إكسون، شيفرون وأكسيدتنال بالإضافة إلى كونتينتال في البيت الأبيض غداً الجمعة في البيت الأبيض لمناقشة طرق دعم الصناعة، وذلك وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض الصناعة لضربة قوية جراء تشفي فيروس كورونا الذي شل حركة الاقتصاد والحرب السعرية بين موسكو والرياض.

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ويذكر أن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف نوه الثلاثاء الماضي لكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الرئيس الأمريكي ترامب ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في أسواق النفط من بين أمور أخرى، مع تطرقه لكون الرئيسان عبرا عن عدم تقبلهم للأسعار الحالية للنفط، موضحاً أنهم يروا أن الأسعار الحالية ليست في مصلحة البلدين.

وجاء ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي ترامب الاثنين الماضي على عزمه الاتصال بنظيره الرئيس الروسي بوتين لمناقشة تطورات الأوضاع في أسواق النفط وبالأخص عقب نزيف الأسعار مؤخراً، مع تطرقه آنذاك لكون كلاً من المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم ولدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً يتجهان إلى الجنون في أسواق النفط.

وجاء ذلك في أعقاب التقرير تابعنها الثلاثاء والتي تطرقت لكون إنتاج أوبك النفطي ارتفع بواقع 90 ألف برميل يومياً إلى 27.93 مليون برميل خلال آذار/مارس، وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الثلاثاء أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن كون بلاده قد تقرر إلغاء العقوبات المفروضة على فنزويلا في حالة التزامها بخطة بلاده والتي تتمثل في اجتماع الرئيس الفنزويلي وزعيم المعارضة لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات لاحقاً لا يشارك فيها الرئيس.

وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تابعنها في مطلع هذا الأسبوع والتي أفادت بأن إنتاج النفط في فنزويلا تراجع للأدنى له في خمسة أشهر إلى 670 ألف برميل يومياً من جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، ويذكر أن وزير النفط الفنوزيلي مانويل كيوفيد نوه مسبقاً لكون بلاده تخطط للعودة بمستويات الإنتاج لما كانت عليه في 2018 ما بين 1.5 و1.6 مليون برميل يومياً، إلا أن العقوبات الأمريكية تحول دون ذلك.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين الماضي التقرير التي تطرقت لكون السعودية قررت زيادة صادراتها النفطية بحلول مطلع آيار/مايو المقبل بواقع 600 ألف برميل إلى 10.6 مليون برميل يومياً، مع الإفادة بأن تلك الزيادة نتاجه عن تراجع الطلب المحلي على النفط ومشتقاته وبالأخص مع إحلال الغاز الطبيعي محل النفط المستخدم في إنتاج الكهرباء في حقل الفاضلي.

وتابعنا أيضا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون السعودية لم تتواصل مع روسيا وليس هناك مباحثات حول التوصل لاتفاقية جديدة من أجل المحافظ على توازن أسواق النفط، وجاء ذلك عقب أعرب نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين بأن أوبك بلس لا تزال على تواصل بالرغم من عدم توصلهم لتسوية مؤخراً حيال اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط والذي كان يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل حتى نهاية الشهر الماضي.

وتطرق سوروكين الجمعة لتوقعاته بأن ينخفض الإنتاج الأمريكي بواقع 1.5 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2020 وأن تتراوح أسعار النفط بين 30$ و35$ للبرميل خلال هذا العام، ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار النفط عكست خلال الربع الفصلي الماضي أسوء أداء لها على الإطلاق بعد أن فقدت الشهر السابق نحو نصف قيمتها مع التوقعات بتراجع الطلب العالمي بشكل حاد مع الحجر الصحي الذي يطبق على نطاق واسع عالمياً.

وذلك بالتزامن مع حرب أسعار التي اندلعت في وقت سابق من الشهر الماضي مع عدم توصل أوبك وعلى رأسها السعودية وحلفاء أوبك وعلى رأسهم روسيا أو ما يعرف بـ"أوبك بلس" لاتفاق وتحول الأطراف المعنية للمحافظة على حصصهم السوقية على حساب أسعار النفط، حيث تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لعزم المملكة زيادة إنتاجها للطاقة القصوى بالإضافة إلى تقديمها لتخفيضات هائلة على أسعار البيع الرسمية للشهر الحالي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 40 منصة لإجمالي 624 منصة خلال الأسبوع المنقضي الجمعة الماضية، لتعكس ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي والأدنى لها منذ 2015، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الإنتاج في الولايات المتحدة والتي ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر للأعلى لها على الإطلاق إلى 13.1 مليون برميل يومياً.