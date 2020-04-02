شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يسير وفق التوقعات – تحليل صباحي – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج الذي أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.98% بما يعادل 64.04 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 6,779.43 كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 6,347.89.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 6,779.43.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
100
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
83
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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