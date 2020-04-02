سوليدرتي تكافل يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سوليدرتي تكافل (8290) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.20، ارتد منه السهم ليقلص كثيراً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع جديد بنسبة بلغت 0.77% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومحاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط مع تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.60، ليستهدف مستوى الدعم 9.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.10 ومستوى المقاومة 12.00.
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