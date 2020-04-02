شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم خدمات السيارات (4050) في آخر جلساته، وذلك على اثر تأثره بملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.77% بما يعادل -1.30 نقطة، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ونشاهد ارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.10، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 23.96 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.96 ومستوى المقاومة 28.00.