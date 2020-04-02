شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 9.00، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.32% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.00 مرة أخرى.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.50.