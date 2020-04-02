شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.07% بما يعادل 0.14 نقطة، ليحاول السهم بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً في هذا الارتفاع بزيادة محدود بأحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القدامة، طيلة ثبات المقاومة 7.24، ليستهدف مستوى الدعم 6.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.24.