شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البحري (4030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، ليحقق السهم مكاسب هي الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 2.09% بما يعادل 0.75 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 39.20.

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