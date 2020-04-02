شكرا لقرائتكم خبر عن فالكم يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فالكم (9400) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.12% بما يعادل 0.30 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.80، ليستهدف مستوى الدعم 24.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 27.80.