شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فتيحي (4180) في آخر جلساته، وسط محاولاته تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.19% بما يعادل 0.11 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.59، ليستهدف مستوى الدعم 8.80. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.59.

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