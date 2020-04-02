شكرا لقرائتكم خبر عن توفير الكمامات لعمال المصانع لتيسير حركة الإنتاج بالقطاعات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على تدبير المستلزمات الطبية اللازمة من أجل تلبية احتياجات اللجان الطبية بالمدينة لصالح الجهات الحكومية والمصانع على السواء، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد دون التأثير على حركة الإنتاج.

وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية استطاعت أن تتوصل لاتفاق مع احد مصانع الأدوية بالمدينة لتوفير كافة الاحتياجات من الكمامات اللازمة وتقديمها للمصانع العاملة في المدينة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى بدون مقابل.

وكانت جمعية مستثمري العاشر عقدت اجتماعا مع محافظ الشرقية مؤخرا، من أجل وضع التدابير اللازمة لإدارة الأزمة في الفترة المقبلة، والتي تشمل حركة البضائع والمواد الخام والأفراد من العمالة، مضيفا أن حركة البضائع والعمال بدأت تعود بشكل طبيعي في المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

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وأوضح أيمن رضا، أن كافة المصانع ملتزمة بالضوابط اللازمة، وأهمها الحفاظ على مستويات الإنتاج وعدم التوقف وفقا لما أعلنته الحكومة بضرورة الحفاظ على سير عجلة الإنتاج دون التأثر بالأوضاع الحالية قدر المستطاع.

وأكد أيمن رضا، أن كافة المصانع التي تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح تحرك أثناء فترة حظر التجوال حصلت عليها، وفقا للضوابط الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وخاصة العاملة في القطاع الدوائي والغذائي والمصانع المرتبطة بعقود تصدير.

ويصل عدد المصانع المُنتجة بمدينة العاشر من رمضان إلى 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13 مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.