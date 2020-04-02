شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى بنى سويف" تتواصل مع "الكهرباء" لتقسيط فاتورة مارس للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام سليمان رئيس جمعية مستثمرى محافظة بنى سويف، عن تواصله مع المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لحل مشكلة عدد من المصانع فى المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف، لتأجيل أو تقسيط فواتير شهر مارس بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف سليمان لـ"الخليج 365"، أن بعض المصانع وصلت فاتورتها خلال شهر مارس لأكثر من مليون جنيه، وتصنف أنها مصانع متوسطة، وفى ظل هذه الأزمة التى يمر بها القطاع الصناعى فإنه يجرى التواصل مع مسئولى الكهرباء لإيجاد طريقة لتقسيط الفواتير.

وطالبت المصانع المختلفة بالمناطق الصناعية فى بياض العرب وكوم أبو راضى فى محافظة بنى سويف، وكذلك غرب جرجا بمحافظة سوهاج، وزارة الكهرباء بتأجيل دفع فاتورة شهر مارس، بسبب تضرر المصانع من أزمة السيول وكذلك توقف عدد منها عن الإنتاج جراء فيروس كورونا.

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وأكدت المصانع، أن كهرباء بنى سويف رفضت تأجيل أى من المستحقات على مصانع منطقتى بياض العرب وكوم أبو راضى رغم الأزمة الكبيرة التى تمر بها المصانع خاصة خلال مارس 2020، الأمر الذى سيزيد من العبئ المالى على هذه المصانع فى وقت يشهد شبه توقف للإنتاج بسبب الأزمة الحالية.

وعقدت محافظة بني سويف اجتماعًا موسعًا نهاية الربع الأخير 2019 بحضور رئيس هية التنمية الصناعية، وجمعيات المستثمرين وذلك لبحث تذليل العقبات التي تواجه العملية الاستثمارية فى المحافظة.

ونتج عن الاجتماع عدة نتائج أهمها موافقة رئيس هيئة التنمية الصناعية على صرف اعتماد بقيمة 180 مليون جنيه استجابة لمطلب المستثمرين لحل مشكلة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب.

وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث مطالب المستثمرين وحل مشكلة المنطقة الصناعية وبالأخص مشكلة الكهرباء والطرق.