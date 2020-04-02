شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها سلبية مع القلق من تداعيات تفشي كورونا على الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع وثاني جلسات هذا الشهر على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس في ظلال قلق المستثمرين من تابعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

ويأتي ذلك في ظلال إغلاق العديد من الدول على نفسها للحد من انتشار الفيروس التاجي وتمديدهم لذلك الإغلاق مع عدم التوصل لعقار لاحتواء تلك الأزمة الصحية العالمية ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 827 ألف ولقي 40,777 شخص مصرعهم في 205 دولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر بالأمس من كون الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده أكبر اقتصاد في العالم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.14% ليخسر 15.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,335.69، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.85% ليخسر هو الأخر 154.34 نقطة ويصل إلى المستوى 17,911.07.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.06% ليخسر 2.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,672.82، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.04% ليخسر هو الأخر 1.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,733.38.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.63% ليخسر 144.71 نقطة ويصل إلى المستوى 22,941.08، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.80% ليربح 13.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,698.98.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.82% ليخسر 180.18 نقطة ويصل إلى المستوى 9,745.90، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 2.14% ليخسر هو الأخر 112.44 نقطة ويصل إلى المستوى 5,146.20.