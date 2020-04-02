شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5108 نقطة امس الاربعاء، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,033 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,164 نقطة