شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 8195 نقطة، ليكون بذلك نموذج "Pennant” وهو من الاشكال الاستمرارية مولدا هدفا سعريا عند مستوى 6700 نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم 8000 نقطة كمستوى أول ثم 7700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى8800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,130 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,231 نقطة