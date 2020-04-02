شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وتُنهي أولى جلسات أبريل على هبوط حاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء وعمقت خسائرها بفعل تصريحاتت سلبية من الرئيس "دونالد ترامب" بشأن جائحة "كورونا" وإعداد المواطنين للأسوأ في الفترة القادمة.



وذكر "ترامب" بأن الولايات المتحدة توشك على مواجهة أسبوعين سيئين وخطيرين للغاية، وهو ما دفع مسؤولين بالبيت الأبيض لتوقع وفاة ما يتراوح بين 100 ألف و240 ألف شخص بسبب فيروس "كورونا".



وأكد أن هذه الوفيات هي أقل ما يمكن لو تم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي، وإلا ستصل الوفيات إلى أكثر من مليون شخص.



واظهرت بيانات حكومية فقدان القطاع الخاص الأمريكي 27 ألف وظيفة خلال شهر مارس/آذار بينما توقع محللون خسارة ما يقرب من 150 ألف، فيما انكمش مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 49.1 نقطة في الشهر الماضي.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.8% وأغلق عند 20.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 20.8 دولار وأقل سعر عند 19.9 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 6.1% مغلقاً عند 24.74 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.2 دولار وأقل سعر عند 24.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 4.4% (ما يعادل 973 نقطة) إلى 20943 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 21487 نقطة وأقل مستوى عند 20784 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 4.4% (ما يعادل 339 نقطة) إلى 7360 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7566 نقطة وأقل مستوى عند 7301 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 4.4% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 2470 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2522 نقطة وأقل مستوى عند 2447 نقطة.