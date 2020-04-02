شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تسجل أكبر خسائر يومية منذ أغسطس عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الأربعاء مسجلة أكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية منذ أغسطس/آب عام 2019، وذلك مع استمرار تأثير جائحة "كورونا" على الأسواق العالمية.



وتعرضت غالبية أسواق المال لضغوط شديدة في ظل انتشار الفيروس التاجي وإضراره بالطلب العالمي على السلع، وذلك رغم أن القمح يندفع الكثيرون إلى شرائه في أوقات الأزمات.

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لكن يخشى محللون من تفاقم الأزمة وتسببها في مزيد من الأضرار على جميع الأصول خاصة أصول المخاطرة والإقبال بدلا منها على أصول الملاذ الآمن.



هذا، وقد ارتفع هعدد المصابين بالفيروس التاجي على مستوى العالم إلى أكثر من 850 ألف حالة فيما توفي ما يقرب من 44 ألف شخص، أما في الولايات المتحدة، فقد أصيب نحو 204 آلاف مواطن بالفيروس وتوفي على أثره أكثر من أربعة آلاف آخرين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 3.1% إلى 5.50 دولار للبوشل مسجلا أكبر خسائر في نحو ثمانية أشهر، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 5.71 دولار بينما سجل أقل سعر عند 5.46 دولار.