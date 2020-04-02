شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط بأكثر من 12% بعد فقدان الشركة نصف قيمتها السوقية في مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم "بوينج" خسائره خلال تعاملات أولى جلسات أبريل/نيسان" بشكل حاد بعد خسارة الشركة ما يقرب من نصف قيمتها السوقية خلال مارس/آذار الماضي.



وتضرر قطاع السفر والطيران والرحلات الجوية خلال الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا" مما أثر سلبا على وتيرة مشتريات الشركات لطائرات جديدة.



وخسرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" ما يقرب من 46% من قيمتها السوقية خلال الشهر الماضي وحده.

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وعلاوة على ذلك، لا تزال "بوينج" تعاني من ازمة توقف طائرات "737 ماكس" عن التحليق منذ أكثر من عام بعد سقوط طائرتين من ذات الطراز في أقل من ستة أشهر.



وشكك محللون في قدرة "بوينج" على إقناع وكالة الطيران الفيدرالي بعودة "737 ماكس" للتحليق بسبب اكتشاف المزيد من العيوب الفنية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 12.4% وأغلق جلسة الأربعاء عند 130.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 144.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 130 دولاراً.