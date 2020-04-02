شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK)يسجل أدني مستوى في 16 عام -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 177 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى للسهم في 16 عام، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 180 فلس، مما قد يرسل السهم لمستوى الدعم التالي عند 160 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 172 بينما مستوى المقاومة هو 183 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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