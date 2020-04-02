بنك برقان (BURG) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 200 فلس، وذلك بعدما تلقىمقاومة عند مستوى 220 فلس، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يعيد اختبار مستوى الدعم الحالي عند 180 فلس كمستوى أول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 195 بينما مستوى المقاومة هو 203 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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