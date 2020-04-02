شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 37 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 41 فلس، ليلامس السهم بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 30 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.3 بينما مستوى المقاومة هو 37.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط