شركة الاستثمارات الوطنية (NINV)يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 98٫90 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 100 فلس، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تنذر بإمكانية تراجع السهم مرةاخرى في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 85 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 103 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 95 بينما مستوى المقاومة هو 100 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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