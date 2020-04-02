شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الصالحية العقارية (SRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 375 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يتداول السهم حاليا اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل اتجاهه الهابط لمستوى الدعم 330 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 370 بينما مستوى المقاومة هو 378 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط