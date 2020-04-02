شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الصالحية العقارية (SRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 375 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يتداول السهم حاليا اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل اتجاهه الهابط لمستوى الدعم 330 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 370 بينما مستوى المقاومة هو 378 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة الصالحية العقارية (SRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 02-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.