شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 129 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في الأجل القصير لدفعه لمستوى الدعم 100 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 150 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 127.0 بينما مستوى المقاومة هو 133.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط