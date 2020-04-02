شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 02-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال جلسة امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 66٫7 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 62 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 76 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.3 بينما مستوى المقاومة هو 70 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط